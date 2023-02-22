刑事局偵查第二大隊日前接獲情資，天橋幫新橋會陳姓男子，結合竹聯幫海竹堂及太陽聯盟豐陽會等幫派成員，共組詐欺、製造偽鈔及人口販運集團。警方循線將陳嫌等7人拘提到案，檢方複訊後聲押陳嫌及另一名謝姓女嫌獲准。

警方在新竹旅館破獲3名嫌犯控制被害人，限制其人身自由。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方調查，謝姓女嫌找兒時玩伴何姓男子充當詐騙人頭帳戶洗錢，並以俗稱控車手法限制人身行動自由，辦理多家人頭電話卡，經層層剝皮、利用殆盡後，竟夥同陳嫌等4人以漁港清潔、刮魚鱗等工作為由，誆騙何男後控制其人身自由，至桃園市永安漁港欲以200萬元將他賣出境。專案小組去年11月29日掌握情資後，立即逮捕謝嫌，並成功營救何男。

警方陸續執行拘提、搜索行動，在集團位於苗栗縣頭份市租屋處查扣偽鈔半成品1張及製作偽鈔相關原物料及工具。另於新竹市東區某旅館現場查獲陳嫌等3人控制3名被害人，破獲該集團從事人頭帳戶洗錢並限制人身行動自由。

警方日前再將3名共犯查緝到案，全案迄今已查獲該人口販運、詐欺及製造偽鈔犯罪集團共計7人到案，桃園地方法院裁定陳嫌等兩人羈押禁見，其餘犯嫌以3萬至10萬元交保。