高雄一名羅姓男子先前透過交友軟體認識年僅12歲的少女A，竟與A女偷嚐禁果，直到A女母親發覺A女2個月生理期沒來，帶至醫院接受檢查才發現懷有身孕，憤而控告羅男。橋頭地院審結，依對於未滿14歲女子性交罪，處有期徒刑4年。可上訴。

判決書指出，羅姓男子2021年3月間透過交友軟體認識年僅12歲的少女A，未料，羅男明知A女未滿14歲，卻於高雄蓮池潭龍虎塔旁的景觀廁所內，跟A女當起四腳獸發生合意性交，後來A女的生理期遲到2個月，被母親帶去醫院檢查，才發現已懷有身孕，A女母親憤而報警處理。

橋頭地院審理時，法官指出，雖羅男與A女均稱當時為曖昧關係，但羅男於2020年間才因對14歲以上未滿16歲之女子性交，獲檢方緩起訴處分，卻不知道警惕，於緩起訴期間再犯本案，緩起訴遭撤銷後，羅男不到2個月內，又再度與另名14歲以上未滿16歲之女子性交，難以相信羅男是真心想與A女交往。

法官斥責，羅男只為了逞個人慾望，完全無視未成年人的身心發展，難認本次犯案是偶然的失慮行為，何況A女因此懷孕產子，不僅使A女在求學階段就需負擔育兒的重責，且A女懷孕期間罹患妊娠高血壓，嚴重影響身體健康，學業也中輟等，認為羅男犯罪所生的危害非常大，不該輕縱，依對於未滿14歲女子性交罪，處有期徒刑4年。可上訴。