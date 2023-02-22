中國附醫與林增連慈善基金會共推「愛不罕見，螢火照亮生力」透過展出33幅畫作，也展現病友堅韌生命力。（馮惠宜攝）

「愛不罕見，螢火照亮生命力」藝術展22日起至3月8日在中國附醫急重症中心大樓大廳展出，病友們透過畫作將自己的心路歷程、生命故事向大眾分享。（馮惠宜攝）

用創作力戰勝罕病，「愛不罕見」藝術展藏洋蔥。

罕見疾病日前夕，中國醫藥大學附設醫院、林增連慈善基金會特別邀請罕見疾病基金會病友以音樂及畫作為「愛不罕見，螢火照亮生力」藝術展揭開序幕，更率先捐20萬元支持罕病基金會，鼓勵病友持續藝術創作，也以實際的行動號召社會大眾關注這群與罕見疾病奮鬥的病友。

「愛不罕見，螢火照亮生命力」藝術展22日起至3月8日在中國附醫急重症中心大樓大廳展出，33幅畫作也包括2015年獲得總統教育獎、2022年獲得身心障礙楷模金鷹獎的罕病病友李佳鎂的作品，病友們透過畫作將自己的心路歷程、生命故事向大眾分享，也歡迎民眾認購，共同支持這些生命勇士勇敢迎向挑戰。

開展首日，中國附醫、林增連基金會以及罕見疾病基金會也共同舉辦記者會，由罕見天籟合唱團用美妙的歌聲揭開序幕，重型海洋性貧血的畫家李佳鎂，帶來自己的畫作「生命．生長」，用黃、藍兩道光交織出燦爛火花代表著守護罕病家庭的兩道光芒，社會的溫暖呈現出感性的黃、醫療完善照護帶出理性中的藍，致贈給中國附醫，感謝醫護人員的長期照顧，讓罕病病友也可以擁有自己的人生、回饋社會。

中國附醫院長周德陽表示，盼透過此藝術展，增加社會大眾對罕病的認識、關注與理解，為這一群對生命永不放棄的鬥士加油，讓病友及家屬們感受到他們並不孤單。林增連慈善基金會董事長林嘉琪認為，藝術可以排憂解悶，身心是互相影響的，保持心情的愉悅能對身體帶來裨益，勉勵正在奮戰的每一位病友，不要放棄。

罕見疾病基金會創辦人陳莉茵說，基金會推出繪畫和音樂的喘息服務，讓病友和社會大眾看到即使罹患罕見疾病，生命一樣無限寬廣，這次藝術展共展出33幅畫作，由23名病友參展

，其作品展現深度、溫度和色彩，歡迎民眾欣賞，分享病患生命力的展現，也期許讓罕病病友在就學、就醫、就養、就業各方面獲得應有的尊重與關懷。

中國附醫林增連基金會罕見疾病基金會李佳美藝術展