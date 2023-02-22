行政院前發言人陳宗彥遭爆接受酒店業者「豆哥」性招待的風波持續延燒，近期更有綠營人士和側翼以「豆哥」曾現身國民黨台南市前議員謝龍介造勢場合為由，反咬謝也認識「豆哥」。對此，國民黨台北市議員鍾沛君則狠酸，綠營現在會有這些動作，是因為「狗急跳牆」了。

針對綠營「認識『豆哥』」的指控，謝龍介今（22）日在臉書發文還原事發經過，他指出，自己是台南市陸戰隊退伍軍人協會理事長，基於袍澤情誼與革命情感，每次選舉時，總會有很多陸戰隊退伍官兵現身力挺，而「豆哥」是陸戰隊雲嘉南協會成員，自然會現身造勢場合，謝痛批，綠營「拗過頭了」。

而鍾沛君今發文怒批，現在接受「豆哥」性招待、傳訊息詢問「小芸有空嗎」的人是陳宗彥，而不是謝龍介，綠營現在「是護航到狗急跳牆了嗎？」謝龍介連被拍到一面旗子跟豆哥同框的照片，都能被綠營拿來大做文章，講得謝「好像跟『豆哥』是拜把兄弟一樣」。

鍾沛君狠酸，綠營側翼若是想用這種「看圖說故事」的招數，來淡化陳宗彥接受酒店招待的爭議，那麼就請繼續表演，「全國人民都把你們當笑話看」。