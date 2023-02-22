有「龍舟天菜」之稱的國手陳俞安，16日清晨騎車撞破施工區域的護欄後墜入深達14公尺的施工坑洞身亡。陳俞安所屬的桃園龍舟隊昨（21）日在臉書上發出千字長文表達哀悼，並公告將於27日早上10點舉行公祭，陪他走完最後一程。

陳俞安在16日清晨5時許騎車行經桃園市桃園區國際路二段、文中路口，不慎連人帶車撞破下水道工程護欄和圍欄，摔入深達14公尺的施工坑洞內，直到5個小時後才被發現救出，仍回天乏術，桃檢警會同法醫解剖，陳俞安生前落水，傷口集中頸部，右腿也有骨折，但都非致命主因，初判恐是溺斃身亡，而工地現場負責人涉嫌過失致死則以7萬元交保。

陳俞安過去號稱「龍舟天菜」，在2018亞運200公尺得銀牌，並在500公尺及1000公尺項目摘金。陳俞安所屬的桃園龍舟隊在臉書上發文表示「陳俞安除了維持選手訓練外，也開始著手為未來退役生涯規畫，並於2022全民運動會龍舟拔河項目擔任執行教練」。

桃園龍舟隊指出，為了今年3月份的原住民運動，陳俞安身為教練特別安排每週3-4天的訓練，但因平日大部分隊員需要上課與上班，因此訓練時間必須排定在早晨，桃園龍舟隊表示「最後隊員協調到大部分隊員所屬的Hooksport私人俱樂部和真理大學學生之付費據點台北市百齡龍舟碼頭訓練」是陳俞安赴台北訓練的來龍去脈。

桃園龍舟隊表示「如果今天桃園的埤塘能夠開放提供訓練場地，亦或是大溪的中庄調整池能夠成為訓練場地都能縮短交通時間減少意外發生，不過礙於種種的法規和限制無法使用，我們深感遺憾與無奈，希望不管中央到地方都能正視此問題」。

原住民運動會代表隊成員也感謝陳俞安「於離開我們的前一天還努力再為選手爭取裝備經費和精心規劃訓練」、「俞安無私奉獻精神代表對我們大家的肯定與如同家人的對待」、「我們最後只想說，真的很想念祢，安心在天上，達成我們的目標」。

桃園龍舟隊在文末表示告別式在27日上午10點進行，現場也將播放紀念影片，盼能在親友的陪同之下送陳俞安走完最後一程。