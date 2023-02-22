桃園市蘆竹區中正路與忠孝西路口車流量龐大，中正路雙向最內側車道規畫為左轉專用車道，警方去年12月設置科技執法後，直行車違規占用左轉車道的開單量暴增，2個月開出1.2萬張罰單，引起抱怨，警察局、交通局及中壢工務段今天到現場會勘，決議在交通工程改善前，先暫停科技執法。

桃園市蘆竹區中正路與忠孝西路科技執法開單量暴增，警察局、交通局及中壢工務段今天到現場會勘，蘆竹區市議員錢龍、張桂綿、許清順、劉勝全4人全都到場關心。（市議員錢龍提供／陳夢茹桃園傳真）

蘆竹區中正路單向有3個車道，扣除內側左轉專用道，外側車道又因常有公車行駛，民眾有上下車需求，僅剩中間車道可暢通直行，龐大的車流都往中間車道塞，導致交通大打結。許多不熟路況的民眾會先切往內側車道，豈料內側車道為左轉專用車道，且設有科技執法，一不小心就吃下紅單，更有民眾貼出14張紅單的合照，引起議論。

中正路與忠孝西路口科技執法從去年12月1日啟用，警方統計，截至1月31日止，直行車占用左轉專用道的科技執法件數高達1萬2183件，最多1天可開出600多張罰單，依《道路交通管理處罰條例》第48條可處600元以上1800元以下罰鍰。

警察局、交通局及中壢工務段今天到現場會勘，蘆竹區市議員錢龍、張桂綿、許清順、劉勝全4人全都到場關心，經評估討論後，決議自即日起，中正路與忠孝西路口「直行車佔用左轉彎專用車道」的科技執法將先暫停，待道路交通工程改善後再來討論是否恢復科技執法，不過警方也提醒，民眾應遵守道路交通規則，事故責任的判定、民眾檢舉及警察稽查仍將依現行法規辦理。

交通局也向公路總局建議，應將內側左轉專用車道變更為直行與左轉的通用車道，再搭配「綠燈早開」措施，而中央分隔島也應拆除，以增加車道空間，可於內側設置左轉專用車道，這樣便不會影響後面直行車的序進，台4線運行狀況也會有所提升。