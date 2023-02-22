楊大正是音樂會第二場嘉賓。（SML樂劇創製提供）

原創音樂劇《熱帶天使》將搶先開音樂會，邀請金鐘歌王楊烈、滅火器樂團主唱楊大正、《星光》冠軍方宥心與音樂劇才子姜柏任擔任特別嘉賓，連續4場給觀眾帶來不同感受。

身經百戰的歌王楊烈，這回演唱《熱帶天使》居然感到焦慮，「剛開始真的滿緊張，要用自己最自然、最真誠的聲音唱出來，不過度修飾演唱技巧。但我們的作曲跟作詞真的很厲害，他們用音符嘶吼出心裡的那種無奈、憤怒、悲哀。」

方宥心則透露為了傳遞劇中想要傳達的深刻感受，「我把歌詞當成台詞或O.S.，說給自己聽，或說給老天爺聽，也說給這個大時代聽。」

《熱帶天使》劇中年代，與今年70歲的楊烈很接近，楊烈感觸強烈回憶道，「1952年我剛出生，那些被派到南洋當兵的台籍日本政府志願兵，故事都有所耳聞。後來我到馬祖當兵，那時也還有軍中樂園，曾聽過有老兵為了小姐輕生，或想辦法帶她們逃離。」

方宥心近年在舞台劇耕耘，將擔任第三場嘉賓。（SML樂劇創製提供）

音樂會終場特別嘉賓姜柏任。（SML樂劇創製提供）

方宥心看過劇本感嘆，「很悲傷當時小人物的各種無奈，小小的願景都成為奢侈。讓我想用戲裡角色的堅持，持續提醒自己永保正向思想，好好生活。」姜柏任則對於故事裡的精神和自由嚮往有共鳴，「更能夠感受到身處於現在這個時代，是多麼幸福。」

SML樂劇創製藝術總監雷昇身兼音樂會作曲人，讚賞四位嘉賓的聲音感受都很不同，「楊烈大哥帶點滄桑卻充滿生命力的溫柔嗓音，是最適合講述這個故事的代言人，也是飾演劇中作家一角的首選。而不管是不輕易向時代屈服的聲線與態度，還是對台灣歷史與主體意識的關懷，楊大正的創作都與《熱帶天使》有所契合。」

至於方宥心在音樂劇《再會吧北投》中的堅毅形象與精湛演唱，將大時代下女性的悲哀演繹得淋漓盡致，雷昇期待她會如何詮釋這回女主角的獨唱歌曲。

《熱帶天使》改編自文學大師陳千武經典小說集《獵女犯》，講述日治時期台灣青年林逸平受徵召到南洋作戰，意外結識當地講福建話的慰安婦賴莎琳，因語言相通而相知相惜，進而談起一場刻苦銘心的戀愛，戰地的殘酷考驗著他們善良的信念，同時也見證了戰地小人物們的浮生百態，看大家在艱困的環境中如何求生、如何相愛、如何堅持信念，直到戰爭結束的那一天。

《熱帶天使》音樂會將於3月10日至12日於水源劇場連開4場，詳情請洽OPENTIX售票網站。

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。