北京市疾控中心22日通報，目前該市呼吸道和腸道傳染病等疫情形勢總體平穩，季節性流感疫情活動強度呈現上升趨勢，「新冠病毒感染疫情處於局部零星散發狀態，未監測到新冠病毒感染引起的聚集性疫情」。

《北京日報》客戶端報導，2月份以來，北京市局部發生的聚集性疫情，均為季節性流感引起的集中發熱或諾羅等腹瀉病毒引起的急性胃腸炎，大多發生在學校和托幼機構。

監測數據顯示，13日至19日流感樣病例數量較前一周上升了91％，較去年同期水準下降18％，較2019年同期水準下降61％。流感樣病例中的病毒陽性率為23％，較前一周的4％出現明顯上升，但低於去年同期34％的水準，低於2019年同期30％的水準。

當前北京市流行的流感病毒中，甲型流感病毒佔絕對優勢，其中甲型H1N1亞型占64％、甲型H3N2佔35％，乙型流感佔1％。全市由諾羅病毒感染引起的急性胃腸炎疫情形勢平穩，未出現規模較大的爆發疫情，疫情數量與往年同期相比基本持平，處於低強度流行水準。2月份以來，北京市局部發生的聚集性疫情，均為季節性流感引起的集中發熱或諾羅等腹瀉病毒引起的急性胃腸炎，大多發生在學校和托幼機構。