「女股神」伍德的方舟投資管理公司（ARK Investment Management LLC）在其「Big Ideas 2023」報告中提出大膽預測，看好到2030年，AI產業將使經濟額外增加「200兆美元」產值。該公司並表示，從現在起到2029年，像ChatGPT這類AI語言模型每年成本將下降70%，可能讓典型軟體工程師的產出提高10倍。

在這一波熱潮中，外媒《The Motley Fool》點名特斯拉、Upstart Holdings和微軟是即刻入手的首選股之一。

●特斯拉

大多數人並不認為特斯拉是一家AI公司，但事實上，該公司所開發的技術都脫離不了AI。

分析指出，特斯拉去年電動車交車量達到130萬輛，創下歷史新高，光憑該公司現在的業務表現，就能給該公司股票「買進」評級。然而電動車並不是特斯拉唯一取得領先地位的領域，該公司也開發出可說是當今全世界最先進的自動駕駛軟體，未來可能成為眾多無人駕駛計程車（robotaxi）的技術核心。這也是伍德旗下方舟投資看好特斯拉股價上看1,533美元、相當於從現在起飆漲約636%的一大原因。

此外，特斯拉去年發表Optimus人形機器人原型機，並宣布最快2023年就可以投入量產，3到5年後一般大眾也能買到。Optimus的問世將永遠改變製造業，非技能型工作將被Optimus取代，生產率將大幅提升，試想以最少的人力投入全天候運轉的工廠能帶來多大的經濟利益。

近來特斯拉股價反彈，但仍較去年下跌約五成，可能是一個不錯的長期投資買點。

●微軟

方舟投資如此看好AI，在很大程度上是受到ChatGPT表現的激勵，而微軟又是ChatGPT創造者OpenAI的主要投資人。2019年微軟向OpenAI投資10億美元，今年稍早有消息指出該軟體巨頭又額外投資100億美元，可望將為微軟事業邁向下一個成長階段奠定基礎。日前微軟宣布將推出與ChatGPT技術進行整合的新版Bing搜尋引擎和Edge瀏覽器。

目前微軟Bing在搜尋引擎市場的占有率市場只有3%，遠不及谷歌搜尋引擎高達93%的市占率。分析師看好引進ChatGPT聊天機器人的新版Bing可能改變遊戲規則。根據Appfigures統計，Bing的行動app在與ChatGPT整合後才一周時間就吸引75萬次下載，幾乎追平了2022年80萬次的全年下載量。

●AI貸款平台Upstart

The Motley Fool坦承在三檔推薦的股票中，Upstart的風險最高。與特斯拉和和微軟不同，Upstart仍處於事業的草創階段，也肯定存在一些創業階段的難題。該公司股價已從歷史高位暴跌95%，但高風險帶來高獲利，一旦該公司扭轉局面，則「錢」不可限量。

該公司開發一種可以改變貸款業的AI模型。30多年來，銀行業一直採用Fair Isaac公司的FICO評分系統作為主要的信用衡量標準，但該評分系統只憑少數幾個衡量指標做出放款決定，Upstart表示這會導致對借款人的信用造成具有偏見、不公平、甚至不準確的假設。Upstart的演算法能評估1,600個數據點，且拜AI所賜，只要在短短幾分鐘內就能完成信用評分，且大多能立即做出貸款決定，而這樣的工作量如果交給人類，則可能需要數周甚至數個月的時間才能完成。