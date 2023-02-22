嚴格新冠管制對中國主要鋼鐵生產商產生了抑制影響，壓低了經濟活動，也將鐵礦石價格從前一年的高水準，向下拉低。

但儘管中國經濟依然呈現動盪，但中國的鋼鐵消耗出現了反彈跡象，大宗商品價格近幾個月來也得到支撐。

力拓將2023年的資本支出，從原先預估的80億至90億美元間，下調到80億美元。2024年和2025年的資本支出估計在90億到100億美元之間。

競爭對手必和必拓(BHP)在周二也公布了財報，指出由於鐵礦石價格下跌，上半年獲利下降32%，跌幅高於預期，但預期中國的前景趨於樂觀。

在英國上市的力拓集團為全球最大鐵礦石生產商之一。該公司公佈2022年獲利為133億美元，低於2021年創紀錄的214億美元，也低於Refinitiv預估的138億美元。

除了勞動力短缺，導致工資上漲，力拓集團也必須支付較高的燃料和原物料成本。

力拓表示，由於澳洲Pilbara地區的Gudai-Darri煤礦場增加了生產投資，再加上柴油價格和當地勞動力成本上漲，Pilbara礦區的單位現金成本在2022年升至每噸21.3美元。

該公司同時宣布，全年派息每股4.92美元，遠低於對2021年派息的創紀錄10.40美元。公司並維持對2023年的生產和單位成本的財測指引。