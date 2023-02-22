骨質疏鬆症被稱作「無聲的慢性殺手」，中華民國骨質疏鬆症學會建議，成人每日必須攝取1200毫克鈣質、800單位的維生素D，才能有效預防骨質疏鬆症，不過現代人錯誤的飲食及生活習慣恐讓鈣質流失光光。

營養師李婉萍在臉書發文指出，抽筋、腰酸背痛、關節痛、睡眠不好、皮膚搔癢、蕁麻疹，這些都跟體內鈣質不足有關。除了足量攝取含鈣食物外，如何把「鈣」留住更重要。

●錯誤飲食及習慣恐讓鈣質流失光光

1、愛吃巧克力、汽水，這些食物添加大量磷酸鹽，會增加鈣質流失的速度。

2、抽菸、喝酒、喝咖啡。每天抽菸量超過約半包、喝2杯以上啤酒（1杯500c.c.）或2杯（1杯250c.c.）以上黑咖啡，也容易造成鈣質流失。

3、愛吃肉。過多動物性蛋白質會增加尿液酸度，將使尿中鈣質流失量增加。每天不宜吃超過8份蛋白質食物（一份的量約3根手指頭大小）。

4、太晚睡。

5、不運動。

●2類食物可幫助鈣質吸收

1、草酸含量較低的蔬菜：南瓜、秋葵、蘿蔔、碗豆仁、黃瓜、高麗菜、洋蔥。

2、富含維生素C的食物：芭樂、奇異果、木瓜、柿子、甜椒。