義隆去年第四季營收19.64億元，季減少30.2%、年減少52.8%；因認列晶圓代工違約金，義隆去年第四季稅後淨利1200萬元、季減少97.5%、年減少99.1%，單季每股獲利0.17元。單季毛利率為39%、季減少7.5個百分點、年減少10.4個百分點；營業利益率為19%、季增加0.1個百分點、年減少8.2個百分點。

義隆電去年總營收130.3億元，年減少28.9%，稅後淨利20.34億元，年減59.5%，每股稅前盈餘約7.56元。全年平均毛利率為45.9%、年減少3.8個百分點；營業利益率21.4%、年減少9.5個百分點。

義隆在去年11月丟出IC設計業界一大震撼彈，宣布一次提列與晶圓廠保障長約(LTA)違約，也成為首家公開支付違約金的IC設計廠商。義隆去年第四季占去年全年整體庫存去化逾半，單季存貨跌價損失達5100萬，且因支付晶圓產能LTA違約影響毛利率約5%，但這是一次性的影響，接下來不會再發生。

董事長葉儀(日告)表示，義隆後續的投片主要考量兩大層面，包括如何讓生產順暢不缺貨，以及何時下單得價格對義隆最有利，因應產品需求，義隆也增加8吋產能的供應商，義隆現階段得產能需求沒有受到先前LTA的影響。另外，義隆目前8吋晶圓並未和大陸的供應商合作，但未來並不排除針對大陸客戶需求在大陸進行投片。