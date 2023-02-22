知名漫畫家情侶檔賴賴跟織織昨(21日)閃電宣布分手，兩人愛情長跑16年，外界都看好會步入禮堂，突認了分開，讓粉絲都傻眼。過去曾和賴賴、織織交手的「廣告小妹」，2018年酸兩人「窮得只能天天吃摩斯漢堡、因為貧窮只能去加拿大遊學」，稍早聽聞賴賴、織織分手，廣告小妹表示自己沒有新的八卦要說，但認為網紅情侶和平分手，不互罵開撕，「算是個良好示範」。

賴賴、織織過去從無名小站部落格時期走紅，近年則常發行Line的貼圖，兩人郎才女貌，有如王子和公主的配對，戀愛故事常受到粉絲追捧。2018年廣告小妹則發文批評兩人的爭議，更暗指兩人裝窮，「必須笑著接業配、沒錢去日本治病；窮得只能天天吃摩斯漢堡、因為貧窮只能去加拿大遊學。本宮也是醉了，當我們是傻子膩？」

廣告小妹過去曾暗嗆賴賴、織織。（圖／翻攝自凡槿（廣告小妹）臉書）

對此，賴賴曾發長文澄清4點，其一是「已經跟社工道歉過不只一次」，其二是織織從來沒有拜託她爸找立委喬事情，其三是反駁廣告小妹沒看清楚誰是小蝦米、誰是大鯨魚，其四是賴賴發誓：「今天我願意用生命為我的言論負責」，並強調兩人絕無廣告小妹說的那樣壞。

聽聞賴賴、織織分手，廣告小妹發文。（圖／翻攝自凡槿（廣告小妹）臉書）

昨賴賴、織織宣布分手，今稍早，廣告小妹回應別再找她問新八卦了，「新瓜我有收到一些，但消息來源不可靠，暫且不信。黑料懶人包我曾貢獻了約莫一半，誰要誰去考古」，並表示：「知名網紅情侶能在檯面上把事情處理好，有共識地分手、不開撕，算是個良好示範」，許多愛情長跑的結局似乎都是分手，廣告小妹笑說：「不然呢？。離婚率都快過半了，沒結婚沒小孩，分得也比較順暢些。很多人沒離婚，也是因為割地賠款太痛」。