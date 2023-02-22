林書豪最近在播客節目回憶加盟湖人的時候，新隊友布萊恩（Kobe Bryant）做出的一個驚人舉動，「我記得那時候因為林來瘋，我辦了第2支手機門號，這支是超級私隱的號碼，每個人只有我第1支的號碼，第2支號碼只有我的家人和最好的朋友才有。」

林書豪說：「然後我第2支手機接到未知的訊息，內容大概是說你要和我一起訓練嗎？下一周早上6:00或是5:45，發信人是KB。我當時就真的看著我的家人在想，這則訊息是哪來的？KB是誰？喔天哪，這是Kobe Bryant。」

這讓林書豪不得不驚嘆布萊恩的神通廣大，當然布萊恩可以用林書豪的第1支公開號碼，但布萊恩就是有辦法弄到林書豪的祕密號碼，而且第一通就是嚴格的訓練要求，不愧是「黑曼巴精神」。

林書豪只在湖人打過1個球季，他在2014年7月被火箭賣到湖人，隔年就回到自由市場與黃蜂簽約。該季布萊恩已十分接近退役，也是湖人持續沉淪的球季，只有21勝61負，布萊恩場均22.3分、5.7籃板、5.6助攻，投籃命中率跌至生涯新低37.3%。林書豪則有11.2分、4.6助攻。

球迷感謝林書豪分享更多布萊恩的小故事，同時有人打趣說：「他以為KB是布萊恩，結果發現只是夸米布朗（Kwame Brown）。」