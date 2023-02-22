葛蕾今（22）日出席大愛劇場《打怪任務》記者會，她先前是夏玉順旗下藝人，最近夏玉順深陷劉文正詐死風波，她面露心疼地說：「他生病了，真的不好說，我和他是多年好友，大頭（劉文正）也是我的朋友，是我一輩子的偶像，手心手背都是肉，他（夏玉順）做的事情是不對，但怎麼跟一個病人計較呢。」

葛蕾表示和夏玉順一直都有聯絡，但這一、兩年因為疫情關係比較少聚會，夏玉順情緒不好的時候都會打電話給身邊的朋友，自己也會接到他的電話。葛蕾以前也在《花系列》演出不少角色，先前她和花系列演員聚會掀起回憶殺，她表示花系列班底應該要一季見一次面，「上回是因為王耀慶回來，我們都很珍惜大家聚在一起的時候。」

《打怪任務》故事講述疫情期間第一線醫護人員的故事，葛蕾飾演院長祕書，她說雖然不是第一次演大愛的戲，但是第一次演師姊，很榮幸穿上慈濟師姐的套裝。她說穿上慈濟服裝後，從語速、到走路都速度都變慢，行為也會比較「檢點」，「我跟本尊見面，她在慈濟做很多事情，很受尊重很多人認識她，我怕我破壞她形象，穿制服後都會特別注意儀容這些小細節。」

而前兩年疫情嚴重時，她都沒有確診過，笑說自己其實沒有特別保養身體還使大吃大喝，平常每天都會吃薑黃加蜂蜜水。