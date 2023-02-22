受到極端氣候影響，高雄山區梅子今年產量比去年減少至少一半，梅農生計將受影響，希望農糧署及高雄市政府能夠出手，以1公斤16元來協助農民收購，甲仙農會總幹事曾海星表示，農會原則上今年還是會收購梅子，但因今年減量減少，實際收購情況要3月中旬才能確認。

高雄桃源、那瑪夏、六龜及甲仙區是台灣梅子重要產區之一，種植面積約1396公頃，年產量約1萬公噸，其中桃源區819公頃占3分之2最大宗，有6成以上的桃源居民皆以種梅子維生；另 六龜250公頃、那瑪夏179公頃、甲仙147公頃，其餘地區僅零星種植。

桃源區現任民代、前代表會主席王正國表示，他自己也種植3公頃的梅樹，往年青梅收購價格可達20元以上，但去年蜜餞工廠去無預警未開盤，導致盤商以每公斤9元賤價收購，不少梅農因考慮採收成本，乾脆放棄採收，眼見梅子熟透落地，心血流失，直到農糧署發現梅農血本無歸，才在採收期將盡出手以每公斤13-14元全面收購，補償梅農一些損失。

王正國說，原本寄望今年的桃源梅農，卻發現今年梅子因受炎熱氣候影響，雨水不足，造成授粉結果不佳，今年梅子小顆長不大，且產量較去年減少一半以上，梅農恐怕連續2年遭遇沒收入的慘狀，期盼農糧署、高雄市政府會同甲仙農會，能夠啟動以1公斤16元的價格，全面來向梅農收購梅子。

六龜甲仙地區產梅最大宗的梅農吳崇富表示，今年梅子產量少又小顆，對梅農而言更是雪上加霜，品質不佳的梅子蜜餞工廠一定不要，若要政府全面收購也是強人所難，但若政府願意出手也樂見其成，至少可讓梅農損失降低。

甲仙農會總幹事曾海星說，近年受到氣候不穩定影響，確實有不少梅農不堪損失，而改種其他作物，不過今年甲仙農會原則上還是會收購梅子協助農民，收多收少要到3月中旬才能明朗。

六龜農會總幹事林芷蕾說，為了保障農民利益，今年多少還是會向梅農收購青梅，農會也預計以新鮮青梅讓民眾 DIY自製脆梅、梅醋或梅酒，幫助農民將梅子行銷出去。