台中市政府農業局22日在陽明市政大樓1樓大廳，舉辦「112年度台中市優質茂谷柑果品評鑑活動」。(台中市政府提供)

台中市今年共有60組農友報名參賽，由石岡區涂銀浪奪冠。(台中市政府提供)

台中市政府農業局為提升茂谷柑品質，22日在陽明市政大樓1樓舉辦「112年度台中市優質茂谷柑果品評鑑活動」，透過評鑑讓果農們良性競爭，消費者可安心選購在地優質農特產品，建立中市優質茂谷柑的市場品牌。農業局說，今年共有60組農友參賽，激烈評選後由石岡區涂銀浪奪冠。

農業局長張敬昌指出，今年評鑑活動邀請農委會台中區農業改良場、國立中興大學、國立嘉義大學及農業學術研究單位等，不同領域學者專家擔任評審委員；並就果品外觀（清潔、形狀、大小整齊度、色澤均一度等）、風味、肉質及糖度等進行評分。

農業局表示，參賽的60組果農提供的茂谷柑，經過評審委員仔細品嘗評分後，由石岡區果農涂銀浪奪冠成為今年度「茂谷柑王」，第二名是東勢區林泓成及潭子區張俊傑，第三名分別為東勢區張秀紫、后里區陳慶棋及石岡區涂文庭。

農業局說，茂谷柑為台灣大學園藝系退休教授林樸先，於1971年由美國佛羅里達州引進試種，其果實堅實呈扁圓型，果皮薄且光滑，成熟時呈現討喜的橙黃色，果肉柔軟多汁，風味濃郁、皮薄鮮豔及耐貯運，糖度更可達11-15°Bx以上。

全台茂谷柑種植面積1960公頃，中市種植面積598公頃為全台第一，年產量1萬1010公噸，主要種植於中央山脈西麓，如東勢、石岡及新社等區；有大甲溪及大安溪滋養土地，加上山城地區日夜溫差大，促進果實內糖分累積，使台中生產的茂谷柑細緻多汁、酸甜適中，入口後帶有柑橘的特殊香氣。

茂谷柑果品評鑑石岡區茂谷柑王