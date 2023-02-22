72歲資深女星張琍敏當年演出中視《家有嬌妻》而走紅，事業版圖橫跨戲劇、主持、歌唱，是影視歌三棲的實力派藝人，婚後遠嫁美國便退出演藝圈。去年底她和家人低調返台，春節期間到連戰夫婦家餐敘，72歲近況隨之曝光。

張琍敏和連戰夫妻有多年的深交，去年連戰傳因小中風住進台大加護病房，後來張琍敏在臉書po多張與連戰夫婦的合照，透露老友休養的不錯，氣色頗佳。這次張琍敏從美國回台灣過年，連戰、連方瑀特別在初二邀她到家裡作客，張琍敏在臉書寫道：「方姊（連方瑀）精心挑選的台菜和幾道中菜，真是豐盛的晚餐！吃了一半才想到拍照，還有幾道菜沒拍！其中我們最關心的話題莫過於2024誰出來選總統？」

照片中，張琍敏擁有烏黑亮麗的秀髮，臉上化著精緻的妝容，配戴斗大的耳環，全身穿得喜氣洋洋，狀態看起來頗佳，不像是72歲；而一旁的連戰雖滿頭白髮，但氣色不錯，還拿著自己新書《連戰回憶錄》跟張琍敏拍照。

張琍敏是崔苔菁、孫嘉林的同學，就讀文化戲劇科時先到台視演電視劇，後來到中視發展，終於演到1973年《家有嬌妻》，成為她演藝生涯的代表作。1986年，張琍敏和旅美房地產商人方邦傑結婚，逐漸淡出演藝圈，專心在家照顧一對子女，但1994年婚姻告吹，張琍敏至今未再嫁，享受單身的美好。