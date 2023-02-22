嘉義科學園區今下午通過環評審查，將進入實質開發進程。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義科學園區去年12月26日通過環評初審，環保署環評專案小組決議無需進行第2階段環評，逕提環評大會審議，今下午環評大會審議，嘉科順利通過審查，副縣長劉培東率相關同仁全程見證審查通過的歷史性時刻。

嘉科環評初審未過，當時成選舉藍綠攻防話題，環評專案小組2022年底召開南科嘉義園區環境影響審查會，當時就再生水使用、園區用電、移補植物、生態監測、節能減碳等議題進行討論，南科管理局承諾加強再生水規畫、檢討再生能源檢核、提高空地透水率及陸域生態監測後，專案小組決議無需進行第2階段環評，逕提今天的環評大會審議、順利通過，嘉義科學園區將進入實質開發進程，預計3月審查開發計畫。

嘉義縣長翁章梁感謝環評委員以嚴謹的專業態度進行審議，指嘉義科學園區將扮演加速器角色，鏈結大埔美精密機械園區、馬稠後產業園區及水上南靖與中埔公館產業園區、民雄航太園區、水產精品加值園區等，以支援合作、厚植群聚方式強化產業群聚競爭力，同時結合在地需求，引導現有產業轉型升級與創新。

翁章梁強調，科學園區是嘉義人多年來的期待，縣府會兼顧環境與經濟發展，帶領嘉義建構南台灣科技廊帶目標前進。

嘉義科學園區占地88公頃，開發經費70.63億元，園區以「一環、雙軸、一心」為主軸，其中生產事業用地41.68公頃，將發展積體電路、光電、電腦及周邊、通訊、精密機械及生物技術等六大產業，並引進「精準健康」、「智慧載具」、「智慧農業」和「其他新興科技」等4大產業聚落。