中視愛心基金會敬老演唱會「讓爺奶成為心中的寶」22日下午在楠梓區高雄榮民之家舉行，藝人小辣椒在台上賣力演出。（林瑞益攝）

藝人康雅嵐（右）走到舞台下與民眾互動。（林瑞益攝）

藝人康弘（左二）到楠梓區為長輩演出，他與老同學、民眾合影。（林瑞益攝）

藝人貝蒂帶來「夜來香」等歌曲。（林瑞益攝）

中視愛心基金會敬老演唱會「讓爺奶成為心中的寶」22日下午在楠梓區高雄榮民之家舉行，資深藝人小辣椒、康雅嵐、康弘、貝蒂帶來許多首經典老歌，令長輩們聽到一起唱和起來。其中，康弘還碰到老友與老同學，令場面熱絡不少。

這場演唱會首先由小辣椒帶來「再會吧！心上人」炒熱氣氛，她接著帶來「站在高崗上」，將氣氛繼續炒熱。許多長輩跟著唱和，在座位上搖擺了起來。緊接著小辣椒演唱「我們都是一家人」，在座位區的長輩們跟著合唱，氣氛融洽。

之後康雅嵐帶來「情人」「海鷗飛處」等歌曲，她還走下台與民眾合唱，受到民眾熱烈歡迎。下半場由康弘帶來「山南山北走一回」，一曲勾起許多長輩的回憶。演唱之餘，他還透露自己是左營人，中學時代在左營求學，拉近與民眾的距離。

康弘語畢，現場馬上有一名女士喊著自己是康弘的老同學。康弘在唱歌時下台與老同學王女士合影。王女士說，算算已經超過50年沒碰到康弘了。另有一名軍職退伍的李先生表示，他與康弘以前是鄰居，能夠再次碰面感到很開心。

接著由貝蒂帶來「夜來香」等歌曲，令民眾聽得相當陶醉。貝蒂在演唱之餘說，她是第一次到楠梓區高雄榮民之家表演，覺得場地很棒，在這裡唱歌感覺很好，希望有機會能再為長輩們表演。她還誇榮民之家準備的午餐四季豆水餃好吃。

旺旺集團創辦人蔡衍明平日就關心弱勢與長輩，因此由中視愛心基金會舉辦敬老活動，向長輩們表達關懷與敬佩之意。