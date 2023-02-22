印度某些區域目前的溫度出奇地溫暖，小麥種植最大區塊也在其中。這些農作物對熱天氣很敏感，尤其是在接近成熟期或者是要開花的時候。印度氣象局就說，溫度太高會影響這些農產品的產量。

印度小麥收成量僅次於中國大陸，是全球排名第2的。同時，小麥也是印度主食，故如何讓食物安全生長很重要。要是長時間炎熱下去，今年或將連兩年都會歉收，官方努力控管的糧食價格可能會白費。

在2024大選年之前，印度總理莫迪首要政策就是嚴控食物費用。印度政府為當地弱勢族群所準備的小麥儲存量，這次已經降至2017年以來最低，表示供給相當吃緊。

印度小麥與大麥研究所（Indian Institute of Wheat and Barley Research）指出，目前看來，當地農作物生長狀態良好，為了防止影響收成，農民需要常常澆水。同時，也要留心溫暖天候所衍生的病蟲害等問題。

印度政府預估，當地本季小麥收割量可望創歷史新高。但是，因度國內售價還是居高不下。根據調查，因度小麥零售價格年增高達19%，麵粉價也大漲20%。為了拉低售價，印度政府已要釋出先前所儲存的500萬公噸小麥。

農業專家建議，萬一近期天氣溫度較高的話，當地務農民眾可以在白天超過攝氏30度，或者晚上超過15度時，向農作物噴灑氯化鉀（potassium chloride），也就是俗稱鉀肥的一種常用的肥料。