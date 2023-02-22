展望第一季，義隆表示，NB庫存去化接近尾聲，但尚未完全去除化，也看到品牌客戶開始啟動拉貨，只是規模不大，去年第四季應該是營運谷底。第一季預計營收落在22~24億元，季成長12~22%；毛利率為43~45%，季增4到6個百分點；營業費用則會比去年第四季減少，營業利益率落在10~15%。

產品別來看，第一季預計TouchPad(觸控板)、Touch Screen(觸控螢幕)、指紋辨識會比去年第四季好，但MCU(微控制器)、指向裝置則會比去年第四季差。產品毛利率部分，觸控螢幕晶片高於平均、觸控板40%~45%，指紋接近40%，非觸控端，指向裝置高於整體平均，而MCU是四成多。

義隆認為，去年第四季應該就是營運谷底，第一季會開始回升。全年來看，義隆看好主要動能還是來自於筆電應用升級，研調機構預估今年全球筆電市場衰退約10%，出貨出落在1.7~1.8億台，目前儘管有看到急單，但不諱言買氣還是很弱，預估上下半年營收比重約4:6，季度需求慢慢回溫，所以第二季會比第一季好。毛利率部分，目前看到整體大環境景氣有上來，但沒有很明顯的幅度，加上主要是代工產能合約到去年底，有些會遞延到今年，估計會消化至今年上半年為止，所以還是會影響毛利率，今年毛利率應該會低於去年全年，但代工部分有機會就價格上來溝通，全年估計毛利率可維持在43~46%區間。

股利政策上，義隆董事會通過擬配發現金股利6元，惟今年起改分為上下半年兩次配發，故各配發3元，配發率接近8成，優於去年。