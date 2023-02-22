宇瞻總經理張家騉表示，受惠去年營運策略運用得當，年度合併營收為新台幣88億元，EPS達到上市以來新高5.23元。

展望2023年，目前全球經濟趨勢與終端需求仍舊低迷，但宇瞻此刻會更專注在產品技術研發與營運面向以推進成長動能，兼顧全球對於ESG趨勢的要求。

張家騉提到，考慮客戶端對ESG的需求，宇瞻也極力開發能解決痛點的產品。像是剛推出的Transformed SSD SV25T系列，是一款可依照使用者需求調整，透過母子板即可完成擴充加值功能的SSD；不但減少了電子廢料與資源浪費。再搭配自家的遠距管理技術-CoreSnapshot 2快照備援技術，更能降低因產品問題延伸出來的維修人力與碳排量，相當適合應用於智慧看板、智慧路燈、自動化工廠等需要採取遠端管理的產業。

此外，宇瞻已取得美國聯邦資訊處理標準FIPS 140-2，代表若客戶採用符合此標準的產品具有加密組合功能，適用於近年資安意外頻傳的場域如金融機構、政府單位等。針對消費性產品，去年受到注目的PCIe Gen5 SSD終於進入測試階段，預計三月將會有更完整的產品規格與銷售資訊，可望帶動對效能有需求的使用者進行換機潮。而內部新創單位去年在智動化檢測設備領域已取得良好的客戶回饋，經過市場驗證具有發展潛力，今年希望能擴大業務開發的範疇，提高對營收的貢獻度。

而談到宇瞻的四大營運動能，為專注重點領域、布局未來技術、營運數位轉型、策略夥伴結盟，張家騉表示，近幾年國際情勢變動起伏劇烈，加上很多黑天鵝出現，企業要能因對得宜，自身的體質與韌性定要夠強健。宇瞻這四大動能就是藉由內外兼備的方式，集中資源讓動能有效率的運轉起來。雖然2023年挑戰現在看來比以往更為艱鉅，但宇瞻依循ESG在公司治理、環境、社會這三個面向持續強化同時搭配四大動能，往永續之路邁進。