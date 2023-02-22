驚吐真心話？拜登「毀滅台灣計劃」脫口而出 白宮內線全說了 @ChinaTimes ​

美國總統拜登上任來失言不斷，前立委蔡正元21日在臉書指出，美國華府廣播節目著名主持人嘉蘭尼克森說，白宮內線消息透露，當被問到有什麼比「新保守烏克蘭方案」更具災難性的事情，拜登竟然回答「等你看到我們『毀滅台灣』的計劃就知道」。對此，就有媒體指出，「拜登所言，答案在美國的行動裡，以軍售為例，美國要賣台灣『M136火山布雷系統』，就是要台灣做玉石俱焚的打法準備」。

根據《中評社》的報導指出，拜登這一次爆出「『毀滅台灣』計劃」的言論到底是失言？亦或是真心話？「答案在美國的行動裡」，該份報導強調，「所謂今日烏克蘭，明日台灣，美國已在加快台灣『烏克蘭化』速度。僅以軍售為例，美國要賣台灣『M136火山布雷系統』，就是要台灣做玉石俱焚的打法準備」。

該份報導更提及，「美國加快台灣『烏克蘭化』速度，實質就是『摧毀台灣的計劃』」；甚至指出，美國揚言要把台積電搬走，搬不走就炸掉，這當然也是「毀台計劃」之一。該份報導更指出，美國還有更大的「摧毀台灣的計劃」，而民進黨則不斷將台灣推向險境，成為美國「摧毀台灣的計劃」的幫兇。