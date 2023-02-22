俄烏戰爭將滿周年仍沒有停火跡象，地緣政治風險持續加劇，各國紛紛增加國防預算。財信傳媒董事長謝金河表示，現在國家安全必須放在最前面，各國除了編列預算，同時建構自己的產業鏈，南韓力拚成為全球前四大軍火供應國，台灣也有隱秘的飛彈製造供應鏈，這個地表大家都陌生的軍工產業，未來將是資本市場挖掘寶藏的處女地。

謝金河在臉書以「2023最大的亮點產業：全球軍工產業奔馳！」為題發文指出，這次俄羅斯入侵烏克蘭，很多軍火製造商庫存消耗殆盡，美中角力掀起地緣政治的緊張，讓各國都增加國防軍備預算，例如，2021年全球國防支出2.1兆美元，其中美國占40%，中國從2015年的8890億人民幣拉升至去年1.45兆人民幣，比21年再成長7.1%。面臨中共威脅的台灣，去年國防經費編列5835億台幣，增加716億元。

他提到，在全球化時代，大家只選擇低成本的製造基地，現在國家安全必須放在最前面，於是，各國都編列預算購置精良武器，同時也回頭建立自己的產業鏈，南韓力拚成為全球前四大軍火供應國，台灣也很努力重新建構自己的軍工產業鏈。

謝金河說，去年全球股市大跌，美國科技股更是慘崩，但美國軍工股全年都在高檔，像這次遭到中共制裁的洛克希德．馬丁（LMT），市值高達1232億美元，另一家雷神（RTX）市值高達1471億美元，供應航太材料的Howmet從去年以來上漲一倍，飛機製造商波音及法國空中巴士都大幅上漲。

日本三大軍工股，最具代表性的三菱重工漲幅最大，另一家川崎造船表現也很驚人；另外，名字很長的石川島播磨重工也很出色。

謝金河強調，未來幾年，全球軍工產業很可能是資本市場的新焦點。他指出，近兩年，飛機製造訂單全面釋出，飛機零組件的航太供應商開始有單子湧人，現在無人機產業崛起，造船、造艦訂單湧出，台灣還有一個隱秘的飛彈製造供應鏈，這個大家都陌生的特殊產業，未來會是資本市場挖掘寶藏的處女地。