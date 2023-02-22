路透社報導，議員聽取韓國國家情報院（NIS）簡報後表示，北韓迄今都是在「高飛軌道」（lofted trajectory）試射洲際彈道飛彈，但現在北韓已具備以正常角度發射的能力，因此能使飛彈飛得更遠。

他們補充說，北韓可能會以在正常軌道進行洲際彈道飛彈試射來向美國施壓。美國最近在這個地區多次軍演，未來數月還打算進行更多大型軍演。

北韓19日發射一枚洲際彈道飛彈，20日又發射兩枚短程彈道飛彈，領導人金正恩胞妹金與正威脅說，北韓將把太平洋變成「靶場」。

南韓國會情報委員會成員劉相凡（Yoo Sang-bum）在簡報後對記者表示：「洲際彈道飛彈至今從未以正常角度發射，但北韓已經擁有所有能力，而且似乎正在準備一個時間表，來增加對美國的壓力。」

劉相凡說，北韓也可能進行2017年以來的首次核試，並在今年發射一顆間諜衛星，但北韓尚未掌握為多枚火箭發射器配備原子裝置的技術。

「有可能進行第7次試驗，這對於完成核彈的微型化和輕量化至關重要。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1120222