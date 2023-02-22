歐若拉也特地向青峰學了多句中文與台語。（環球音樂提供）

在全球累積25億串流收聽的「極光少女」歐若拉（AURORA），昨（21日）晚在Zepp New Taipei首度登台開唱，吸引滿場近2000名樂迷沈浸在她打造的空靈迷幻音樂國度；而好友金曲歌王吳青峰更在安可時驚喜登台，帶來去年與歐若拉的跨國合作曲〈Storm〉，開演前歐若拉也特地向青峰學了多句中文與台語，包含「歹勢」、「我愛你們」、「你好棒」、「我好可愛」，直接在演唱會上現學現賣。

歐若拉在演唱會一登場馬上開心大喊：「台北！我終於來了，很開心能來到這邊，因為這裡有青峰！」接著說：「我好愛這裡，甚至可以死在這！我從來沒有看過如此漂亮的地方、感受到如此強大的能量和靈魂，無法用言語解釋我有多愛這裡！」演出前向青峰學的中文「我愛你」、「可愛」更是在演唱會中不斷活用，中間有一段不小心介紹錯歌曲，也直接飆出台語「歹勢」，超接地氣的發言讓歌迷相當驚喜。

首次來台，歐若拉不僅帶來去年發行的新專輯《不完美之神》中的歌曲〈Exist For Love〉和〈Heathens〉外，先前在TikTok瘋傳的神曲〈Runaway〉也沒少，唱到〈Queendom〉時更揮舞著彩虹旗，邀請所有樂迷不論身份與性別，一起加入她的音樂國度。她全程光著腳丫，身穿黃色短上衣與澎褲，透露這是給台灣樂迷的獨家小驚喜，搞笑說：「我通常都只穿裙子，因為我沒有腳。這套是我第一條褲子，穿褲子有個很麻煩的事情是，會卡在屁股縫裡！」更帶動歌迷們一起大喊：「褲子卡在屁股裡！」無厘頭的舉動讓全場笑翻。

演唱到安可曲時，歐若拉透露還有最後一個獻給台灣樂迷的驚喜，接著便邀請好友青峰登台，2人在台上碰面，開心地不斷蹦跳、擁抱，並帶來他們合作單曲〈Storm〉的全球首唱。舞台背景復刻英文單曲封面上的昏黃圓月，青峰更在台上與歐若拉分享〈Storm〉的副歌中有一句歌詞「Come Again」，聽起來像台語的「桶仔雞」，得知意思後歐若拉就現學現賣，不斷重複著「桶仔雞」，俏皮逗趣的舉動引起台下尖叫連連，最後在充滿愛的〈Giving In To The Love〉中劃下完美句點。