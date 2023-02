歐若拉也特地向青峰學了多句中文與台語。(環球音樂提供)

在全球累積25億串流收聽的「極光少女」歐若拉(AURORA),昨(21日)晚在Zepp New Taipei首度登台開唱,吸引滿場近2000名樂迷沈浸在她打造的空靈迷幻音樂國度;而好友金曲歌王吳青峰更在安可時驚喜登台,帶來去年與歐若拉的跨國合作曲〈Storm〉,開演前歐若拉也特地向青峰學了多句中文與台語,包含「歹勢」、「我愛你們」、「你好棒」、「我好可愛」,直接在演唱會上現學現賣。

歐若拉在演唱會一登場馬上開心大喊:「台北!我終於來了,很開心能來到這邊,因為這裡有青峰!」接著說:「我好愛這裡,甚至可以死在這!我從來沒有看過如此漂亮的地方、感受到如此強大的能量和靈魂,無法用言語解釋我有多愛這裡!」演出前向青峰學的中文「我愛你」、「可愛」更是在演唱會中不斷活用,中間有一段不小心介紹錯歌曲,也直接飆出台語「歹勢」,超接地氣的發言讓歌迷相當驚喜。

首次來台,歐若拉不僅帶來去年發行的新專輯《不完美之神》中的歌曲〈Exist For Love〉和〈Heathens〉外,先前在TikTok瘋傳的神曲〈Runaway〉也沒少,唱到〈Queendom〉時更揮舞著彩虹旗,邀請所有樂迷不論身份與性別,一起加入她的音樂國度。她全程光著腳丫,身穿黃色短上衣與澎褲,透露這是給台灣樂迷的獨家小驚喜,搞笑說:「我通常都只穿裙子,因為我沒有腳。這套是我第一條褲子,穿褲子有個很麻煩的事情是,會卡在屁股縫裡!」更帶動歌迷們一起大喊:「褲子卡在屁股裡!」無厘頭的舉動讓全場笑翻。

演唱到安可曲時,歐若拉透露還有最後一個獻給台灣樂迷的驚喜,接著便邀請好友青峰登台,2人在台上碰面,開心地不斷蹦跳、擁抱,並帶來他們合作單曲〈Storm〉的全球首唱。舞台背景復刻英文單曲封面上的昏黃圓月,青峰更在台上與歐若拉分享〈Storm〉的副歌中有一句歌詞「Come Again」,聽起來像台語的「桶仔雞」,得知意思後歐若拉就現學現賣,不斷重複著「桶仔雞」,俏皮逗趣的舉動引起台下尖叫連連,最後在充滿愛的〈Giving In To The Love〉中劃下完美句點。