有「勸世歌王」之稱的歌手黃秋田，2010年因心血管阻塞引發併發症病逝，享年73歲，由於他生前未娶，姊姊便在生下兒子黃志強不久後過繼給他，兩人也以「父子」相稱，近來黃志強上節目《命運好好玩》透露，直到父親離世接獲國稅局通知後，才得知繼承巨額遺產，更揭露親戚獲知消息後，紛紛要求分產。

黃志強表示父親生前都是由他照料，某次在三溫暖跌倒撞傷腦部送醫，醫師診斷後確認救不回來，當時人在日本的他被要求回來在同意書上簽字，便連夜搭機返台趕到醫院，所幸父親最後被救回一命，不過六年後，父親因為血管阻塞，引發腹部積水與其他併發症病逝。

資深藝人黃秋田離世，養子黃志強繼承大筆遺產。（影片／命運好好玩Youtube）

黃志強透露父親生性節儉，生前就將積蓄藏在皮箱等地方，沒想到父親死後突然接到國稅局通知，告知他繼承巨額遺產，還包括北高兩地的房子，讓他意識到突然發財了，能因此少奮鬥幾年，不過因為金額過高，銀行擔憂會出任何紕漏，便指派一名律師幫忙處理，更透露父親生前已經交代好生母所有事宜，讓他能順利領到這筆遺產。

不過黃志強繼承父親大筆遺產後，只見一大票親戚紛紛追問父親究竟留下多少？是否可以均分？對此，他表示一切都是照法律程序繼承，也沒有耍任何手段，因此能夠坦蕩蕩面對所有親戚，這也讓所有人完全無話可說，而他也利用這些錢到國外旅遊增廣見聞，過得可以說是相當充實。