南部科學園區嘉義園區及南部科學園區屏東園區雙雙過環評！為布局布局未來科技產業及發展四大主軸產業，國科會提出南科嘉義園區及南科屏東園區，今天皆順利通過環評。

開發單位表示，南科嘉義園區預估年產值達325至380億元、預估提供4900至5700個就業機會，預估會引進產業奠基於科學園區半導體、光電、電腦及周邊、通訊、精密機械及生物技術等6大產業；南科屏東園區則順應5＋2創新產業、六大核心戰略發展及地方產業發展特性，並發展四大主軸產業：「智慧農醫」、「綠色材料」、「太空科技」及「其他新興科技」，預估創造年產值305至360億元，提供4800至5400個就業機會。

屏東市前進里里長王泰益不贊同屏東園區開發，認為恐加劇汙染，排水不易、導致淹水更嚴重；環委張學文進一步指出，盼應增加路面透水率，減少淹水情況發生；環委馬小康則說，周邊仍有其他園區，且部分汙染無法處理，希望能夠透過互助減少廢棄物。