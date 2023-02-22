據兒福聯盟針對全台12～17歲的國高中生進行抽樣調查，發現有超過一成的學生壓力程度達嚴重等級以上，其中高中生（16.0％）的壓力指數更將近是國中生（8.2％）的兩倍之多，顯見青少年心理健康問題已迫在眉睫。兒福聯盟白麗芳執行長表示：讓孩子健康快樂長大應該是我們共同的期盼，但隨著孩子越來越大，壓力愈來越多，也離快樂越來越遠了，兒盟期待透過＜2023年國高中生心理健康調查＞的公布及後續系列的社群宣導，期待社會重視青少年憂鬱問題。

據兒福聯盟針對全台12～17歲的國高中生進行抽樣調查，發現有超過一成的學生壓力程度達嚴重等級以上，其中高中生（16.0％）的壓力指數更將近是國中生（8.2％）的兩倍之多，顯見青少年心理健康問題已迫在眉睫。（兒盟提供／林良齊台北傳真）

據調查指出，現代孩子的壓力來源，前三名分別為學校課業（76.9％）、未來前途（67.3％）及交友人際（43.0％），除此之外，容貌外表（35.2％）、家庭經濟（20.2％）、親子關係（20.3％）也是青少年常見的困擾議題。值得關注的是，本次調查中有近兩成（19.6％）學生表示十分擔憂身體健康與疾病侵害，足見Covid-19疫情持續延燒三年，對兒少身心帶來相當大的衝擊和影響。

兒盟表示，在科技造成人際冷漠的3C時代，「青少年憂鬱」儼然成為影響兒少身心發展的重大挑戰。許多青春期孩子由於情緒調節能力不夠健全、問題解決能力尚未成熟，導致他們對外發出的求救訊號很容易被大人粗糙貼上「叛逆」、「草莓族」、「抗壓性低」的標籤，以致加重憂鬱心情，甚至出現自傷、暴力等行為。

而據兒盟調查曾發現，多達78.5％的學生基於沒有時間、距離教室太遠、隱私保護不足等原因拒絕使用輔導室，兒盟建議，學校應加強宣導輔導室功能、配合學生調整會談時間，並增加輔導資源的隱密性，例如增設線上一對一談話功能，讓孩子遇到情緒困境時可以隨時取得抒發管道，並提供青少年「護心護照」，教導孩子心理健康知識、簡易評估問卷和相關諮詢資源，針對高風險兒少也應定期關懷、適時轉介及長期追蹤，以便隨時掌握孩子的身心健康。