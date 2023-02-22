好意關心鄰居，結果竟然鬧了個大笑話。一名女網友表示，近期她因為愛美去做了體態雕塑，在大腿上留下一大片可怕瘀青，某天她和老公玩遊戲時音量過大，竟突然有警察找上門，原來是鄰居看見她的瘀青，擔心有家暴的可能，讓這名人妻哭笑不得。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，日前倒垃圾時，忘記遮掩腿上大片瘀青，只穿了一見小短褲就出門，碰巧遇到住在對面的鄰居，對方疑似因此對她投以怪異目光，但原PO並沒有特別放在心上，回家後隨即和老公開心地打電動。

夫妻倆戰況激烈，不斷發出高音頻叫聲，說話的分貝也不自覺放大，不料這時突然傳來敲門聲，一開門竟然是警察，「我真的傻眼！還以為發生什麼事」，原來是鄰居誤會原PO慘遭家暴，才連忙報警救命。原PO表示，雙腿的大量瘀青是前陣子「體雕」的結果，沒想到會造成這麼尷尬的誤會，讓她不禁笑說「荒謬至極」。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「你有個好鄰居」、「雖然鬧成笑話，但鄰居蠻貼心的」、「鄰居人很好，現在大家怕惹麻煩，願意這樣做的人很少」、「超鬧耶！但跟鄰居講清楚好像也怪怪的，不過對方出於好意，還是感謝他吧」。

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