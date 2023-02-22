全球經濟受到COVID-19疫情的巨大衝擊，隨著年初大陸宣布全面解封，面對2023年解封後的不確定性，勤業眾信歸納出「關注經濟發展趨勢、思考資產重塑方式、妥善分散風險、與安排傳承計畫」四招式，幫助台商妥善進行稅務規畫。

此外，台灣CFC （受控外國企業法）反避稅已於2023年開始生效，不論法人或個人過去透過境外公司操作或投資海外的台商勢必受到不小的衝擊。同時明年5月將進行第一次申報。勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師廖家琪建議，台商儘快檢視集團海內外投資架構，評估可能影響程度，啟動營運交易與架構調整等可行方案、降低稅務風險。

勤業眾信聯合會計師事務所22日舉辦「勤業眾信中國稅務線上論壇－面對2023年解封後的不確定性，如何重塑台商在中國大陸投資的價值？」

勤業眾信聯合會計師事務所中國大陸稅務與商務諮詢主持會計師林淑怡指出，全球稅務環境不斷在改變，過去一年中包括全球推展的最低稅負制（GMT）、香港的外地離岸收入豁免政策（FSIE）、台灣受控外國企業法（CFC）正式實施以及英屬維京群島（BVI）落入歐盟稅務不合作黑名單等，台商應時刻檢視在大陸的投資營運，及時調整配置，方能因應日趨嚴格的監管與稅務改變。

此外，勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師徐曉婷表示，因近年美中貿易、限電政策及共同富裕等影響，許多台商萌生撤出大陸計畫，但往往受制大陸外匯管制規定，建議台商如有退場計畫，應建立專案團隊，有效又節稅的成功退場。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師陳建霖則說，過往台商常用的避稅及傳承方法已不再適用，也建議台商企業透過跨境架構重組安排，來達到資產活化、架構精簡、風險分散以及家族傳承等目標。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深執行副總經理陳文孝補充，大陸稅務機關正建立「一人式檔案＋風險共治＋信用引導＋分類分級管理」的徵管方式，健全以「高收入」、「高淨值」族群的稅收管理體系，針對個人資產與股權處分的稅務合規性、境內外資金移動都應事前了解準備。