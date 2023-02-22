王中平（左）、余皓然表示永遠都是小孩的強大後盾。（兒福聯盟提供）

韓菲分享在加拿大求學經歷。（兒福聯盟提供）

王中平、余皓然今（22日）帶著女兒韓菲出席2023兒福聯盟青少年憂鬱報告記者會，韓菲坦言在加拿大就讀多倫多大學時，因為課業感到壓力，尤其當時因為疫情只能上網課，沒辦法跟同學接觸，「有一陣子很憂鬱，在國外獨自找到一間賣台灣牛肉麵的，邊吃邊哭」。

王中平被問到是否知道女兒邊吃邊哭，他心疼地說：「在我心中她一直很完美，當父母親的很常只看到自己想看到的，所以忽略她可能有也會有憂鬱情緒，後來她也有跟我們分享悲傷牛肉麵的故事」。

韓菲去年從多倫多大學休學，今透露原因，「在國外讀書時想了很久，開始思考有沒有其他更多的可能，在加拿大有很多獨處時間，那時就思考，這樣生活4年是我想要的嗎？還有沒有我想要嘗試的」。

韓菲日前宣布以歌手出道，王中平有給女兒建議，「妳做音樂就好好的做音樂，誠實的面對自己的工作，我相信她會做好的」，韓非外表亮麗，被稱為「最美星二代」，會怕遇到瘋狂粉絲嗎？王中平表示一定會在旁緊盯大家，余皓然也吐槽「女兒20歲了，只要晚上太久沒回來，他就會一直叫我打電話，問要不要接她回家，我相信未來爸爸會是很好的保鑣」。

余皓然也支持女兒出道，表示選擇了就要努力做好，就算結果不如預期，也不要自責，她也自嘲當年演藝圈走不下去就直接結婚，愛女心切的王中平在旁緊張的說：「不要勸她結婚！」