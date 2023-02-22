老翁騎車在安和路口時，打左轉燈後突然切進水泥車前方，水泥車疑因視線死角直接壓倒機車並輾過老翁，老翁當場遭3個輪胎輾過，頭破血流慘死。（翻攝自爆料公社）

台南一名73歲李姓老翁20日中午騎車在安和路口時，打左轉燈後突然切進水泥車前方，水泥車疑因視線死角直接壓倒機車並輾過老翁，老翁當場遭3個輪胎輾過，頭破血流慘死，驚悚事發畫面曝光；28歲水泥車駕駛供稱未發現前方有機車，直到聽到撞擊聲才趕緊剎車，下車已發現車頭輾壓過李翁。

驚悚事發畫面曝光，該名老翁當時在路口打左轉燈後，竟直接插入水泥車的前方，而水泥車駕駛疑似未注意車況、未減速直行，車頭先是壓過機車後，騎士摔倒在地遭水泥車輪胎輾過，騎士身體遭3顆輪胎輾過，當場頭破血流死亡，被救護人員現場蓋上白布，因正值中午，許多人車經過見狀都心驚。

據了解73歲李姓男騎士退休後無業，20日上午找朋友聊天，中午時騎機車沿安通路西向東行，準備找餐廳吃飯，在安和路口時與1輛預拌水泥車同向而行，疑要左轉時突切出機車道，騎在水泥車前方，水泥車28歲黃姓駕駛疑因視線死角才撞上，黃男直到聽到撞擊聲才趕緊剎車，下車已發現車頭輾壓對方。

警方表示，安通路一段該時段允許通行水泥車，黃姓駕駛酒測為0，全案現場完成測繪工作，將函送交通大隊裁決，釐清肇事責任。資深警員表示，許多車禍肇因都因變換車道引起，大車司機行駛時容易出現視線死角，一般民眾行車時盡量避免在大車周遭，最好保持距離行駛。