為幫助惠明盲校的視障院生，台中市想辦法愛心公益協會特別舉辦「你是我的眼」公益藝術創作聯展，邀請藝術家吳極、黃瀅權等6人與視障者攜手創作24張畫作與24件雕塑品，以藝術品義賣方式展出，所得將捐給惠明視障者教養院，22日開展首日義賣金額即超過30萬。

「你的黑不是黑，你的白不是白…」，金曲歌王蕭煌奇以歌曲唱出視障者眼中的世界，而究竟視障者要怎麼創作？藝術家吳極說，當自己蒙住眼睛，讓視障生抓住手、嘗試畫出芒果圖樣時，呈現在畫紙上的是有著圓圓小角、黑壓壓的長條狀物體，當時看到忍不住眼眶泛淚。

另名藝術家廖迎晰則說，自己用玩偶引領著視障生去摸摸看，藉由碰觸的方式盼建構出視障者心中的可愛玩偶模樣，才赫然發現，視障者缺乏對形狀、顏色的認知，粉嫩色彩、花朵對他們來說是難以理解的樣子，發現這些形體是被知識所框架了，自己反而從視障生的身上學習到許多，得以打破框架創作出一系列絲巾作品。

「你是我的眼」策展人林瀅瀅指出，藝術背後深藏的故事，才是創作最珍貴的價值，具有無可複製的獨特性，這次展出的每件作品都值得收藏。

想辦法愛心公益協會理事長鄭博仁說，過去都是以舉辦市集、演唱會的方式籌募經費，幫助惠明盲校，這次是第一次透過畫展義賣，盼藉由更多藝術家的參與及幫助，挖掘出更多視障生的藝術天分，也培養他們自力更生的能力；義賣所得將捐給惠明教養院，未來也希望幫助更多團體。