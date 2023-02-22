每年暑假旅遊旺季，台東商家缺工情形嚴重，縣府媒合學子到台東各行各業體驗職場，名額250人，月薪2萬6400元，除了協助解決人力問題，也為企業及民間團體培植生力軍。縣長饒慶鈴歡迎全國青年來台東打工兼體驗人生，進而愛上台東。

縣府媒合學子到台東各行各業體驗職場，名額250人，月薪2萬6400元。（莊哲權攝）

饒慶鈴表示，台東暑期觀光非常旺，許多民間企業及團體都找不到人手，為此，縣府推出「青年暑期職場體驗」，提供250個暑假工讀名額，一方面協助解決各民間企業及團體人力問題，培養未來產業生力軍，也讓台東子弟甚至全台的青年學子，透過暑期實習認識在地優質企業，未來能根留台東。

金崙社區發展協會理事長戴永明說，在縣長的慢經濟的政策下。金崙近年來觀光客很多，現在的問題是找不到人手，縣府提供補助工讀名額，對部落有很大的幫助，不但解決店家人力需求，也可讓學生認識部落產業，體驗部落文化。

鐵花商圈理事長李致遠說，鐵花商圈是台東市蛋黃區，商圈內有6成是餐飲業，2成是旅宿業，每到暑假最欠缺的就是人力，有了這次活動，就不會有缺工問題，旅遊品質也能提升，更能讓年輕人來台東體驗慢生活。

民政處說明，此次「青年暑期職場體驗」，月薪2萬6400元，2個月合計5萬2800元整，民間企業由縣府補助80％，非營利性的民間社團則全額補助，預計3月1日起開放用人單位提案報名、5月中旬開放學生線上投遞履歷，相關細節請關注台東縣政府民政處網站。