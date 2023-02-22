黃花風鈴木為巴西國花，會隨著台灣四季變化而更換風貌，目前已在高雄鳳山區三多路上衛武營都會公園、左營區河堤公園等區域大幅盛開，在枝頭綻放的鈴噹型花朵，漾成一片金光花海，吸引不少民眾駐足拍照。

黃花風鈴木花期可達2週，盛花時全株樹木華美璀璨。(高雄市工務局提供)

高雄市工務局指出，不讓櫻花獨占鰲頭，高雄市多年來種植許多適應南台灣氣候的開花性喬木，季節性綻放滿樹燦爛，添加城市繽紛。

高雄市工務局表示，黃花風鈴木為紫葳科落葉喬木，又名黃金風鈴木、伊蓓樹，原產熱帶美洲，為巴西國花，會隨著台灣四季變化而更換風貌，黃花風鈴木在開花時不見葉，金黃奪目的花海甚為明豔，多栽植於公園、道路及河岸綠地，且黃花風鈴木花期可達2週，盛花時全株樹木華美璀璨。

高雄市養工處進一步說明，紅花、洋紅及黃花風鈴木是高雄常見的風鈴木種類，從開春到初夏接力綻放，黃金風鈴木在高雄除了衛武營都會公園與河堤公園可欣賞到外，還有種植在三民區中都濕地、鳥松區澄清湖風景區、前鎮區興仁公園等地點陸續盛開，吸引不少路過民眾，停下腳步拍照。(記者張雅雲/高雄報導)