匯集全高雄在地化深耕優質小農與中南部地區優選農園的「神農市集」，兔年開春首發場將在本週末（2月25日及2月26日）於凹子底森林公園熱鬧展開，除了有南台灣優質小農展售當令農產外，還將舉辦「111年農糧產品產銷履歷輔導計畫」成果展，除產銷履歷農產展售外，還有食農教育闖關活動等，是全家大小周末的好去處。

「神農市集」匯集全高雄在地化深耕優質小農與中南部地區優選農園產品，是全家大小周末的好去處。(高雄市農業局提供)

食安問題一直都是大家所重視的，高雄市政府農業局為打造高雄安全農業城市並提供消費者安心的農產品，多年來積極推廣產銷履歷驗證制度，111年度「農糧產品產銷履歷」驗證計畫共輔導了8間集團逾100人次申請產銷履歷，並將於本週末結合神農市集辦理為期兩天的成果展示活動，現場將展售包括蜜棗、小番茄、木瓜、野蓮、蜂蜜等產銷履歷產品，也有樂團表演、食農教育闖關活動等。

「神農市集」現場將展售包括蜜棗、小番茄、木瓜、野蓮、蜂蜜等產銷履歷產品(高雄市農業局提供)

農業局表示，神農市集匯集全高雄在地化深耕優質小農與中南部地區優選農園，一同將最高品質、產地新鮮直送的嚴選農產品分享給市民朋友，這次除了產銷履歷成果展外，同時也提供當季最新鮮蔬果邀請民眾一同免費品嚐，展售期間還有多組不同風格的街頭藝人演出，還有農FOOD小學堂、限時拍賣會及大樹區農會蔭鳳梨DIY體驗等，陪伴民眾一同渡過歡樂的農趣時光，邀請市民朋友前來共襄盛舉！

「111年農糧產品產銷履歷輔導計畫」成果展，除產銷履歷農產展售外，還有食農教育闖關活動等(高雄市農業局提供)

另外為回饋長期支持神農市集的消費者，活動期間消費滿額就能獲得點數兌換精美好禮，數量有限換完為止；民眾可搭乘捷運至凹子底站4號出口，或乘坐接駁公車：紅32路公車、明誠幹線 (紅 33)、 168 環狀幹線直達前往，更多活動詳請上「高通通-高雄Super Go-高雄市政府農業局」官方粉絲專頁。