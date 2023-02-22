根據台南市政府觀光旅遊局統計，228連假台南市旅宿平均訂房率逾85%，尤其在2/25及2/26這2天的訂房高峰，更高達94.63%，許多大型飯店跟有特色的民宿皆已一房難求。

台南市長黃偉哲表示，台南在228連假期間準備多項特色活動，最具特色者為FOCASA馬戲藝術節，今年自2/22起在台南水交社文化園區熱鬧展演7天，由來自法國、澳洲、南韓、日本、香港、柬埔寨的馬戲藝術家，帶來不同類型的演出風格，共計超過150場演出。今年另規劃美食市集、戶外音樂派對、馬戲糖果村戶外主題樂園等活動，讓遊客值回票價。

除此之外，FOCA福爾摩沙馬戲團更與在地多家旅宿業者合作快閃演出，觀者可以近距離觀賞踩高蹺的尋夢巨人、以及多項歡樂的特技表演，輕鬆歡樂互動留下難忘回憶。

2/25及2/26這2天是228連假訂房高峰，高達94.63%，許多大型飯店跟有特色的民宿皆已一房難求。(台南市觀旅局提供)

圖說：2/25及2/26這2天是228連假訂房高峰，高達94.63%，許多大型飯店跟有特色的民宿皆已一房難求。(台南市觀旅局提供)

另外，228連假到台南旅遊消費，黃偉哲也提醒民眾記得把握最後一波參加台南購物節的抽獎活動，最大獎是價值千萬元的台南市政特區美宅。

台南市觀光旅遊局代理局長林國華表示，柳營尖山埤渡假村及頑皮世界2家業者為歡慶連年榮獲交通部觀光局觀光遊樂業督導考核評鑑特優等及228連假，推出多種優惠方案。已連續15年榮獲特優等的柳營尖山埤渡假村推出「LUCKY15對對碰」活動，2/11至2/28期間住宿房客皆可參加「住宿對對碰」活動(每房可抽獎1次)，有機會抽中尖山埤會館平日住宿券或住宿5折券等獎項。

連續12年榮獲特優等的頑皮世界野生動物園，於2/25至2/28連假期間推出優惠方案，凡於現場或是官網購買480、380、280元門票，贈送30元消費抵用券。

觀光旅遊局轄管的虎頭埤風景區也推出「228連假期間4天壽星免費入園」的優惠，凡2/25至2/28這4天壽星於連假期間來園，出示本人身分證件即享免費入園。(記者張雅雲/台南報導)