土耳其南部與敘利亞邊境遭遇強震浩劫重擊， 當重災區陸續宣布結束大部分搜救行動時，災區再度發生淺層強震，傷亡人數增加及災民心理遭到再次傷害，受傷、無家可歸的人數難以估計。17直播（23日）跨區發起《17直播 Pray for Türkiye ＆ Syria線上愛心演唱會》，一起用音樂溫暖的力量為土耳其敘利亞災民祈福。

17直播集合多位各地區人氣音樂主播響應參與，台灣主播楊淨宇Angel和蔻茵Coin兩人都是歌聲擁有大批粉絲的歌唱主播、日本主播Yusuke波多野裕介是定居香港知名電影配樂音樂人，參與《花椒之味》等不少電影配樂，2017年憑著與金培達合作的《七月與安生》首獲提名即奪得香港電影金像獎「最佳原創電影音樂」獎項、新加坡主播泰迪熊teddy、香港主播Smiley及美國主播Dary.Sunshine，Dary是位住在美國的土耳其人，參與這次跨區線上演唱會，同樣希望用歌聲為家鄉祈福等，各地主播希望一起用歌聲溫暖世界每個角落。

台灣人氣美聲楊淨宇積極響應這次愛心演唱會，她想到去年花東發生6級地震仍心有餘悸，當時她剛好在嘉義參與旅遊節目錄影，外宿在一間滿老舊的飯店，直說「真的很可怕，怕這棟老飯店會倒，怕自己回不了家，也很擔心家人。」楊淨宇雖然沒去過土耳其，但看到新聞覺得真的很心疼，她也號召大家盡量上線參與線上愛心演唱會：「愛心不分國界，無論身在何處，都希望能盡一份心力，帶給大家力量！」楊淨宇特別選唱《火金姑》，「希望把這首歌送給土耳其敘利亞的災民們，他們現在雖然身處幽暗，但社會上還是有很多小天使伸出援手，就像火金姑照亮前方復原的路。」用歌聲傳遞對土耳其敘利亞的祝福。

身處沒有地震地區的新加坡主播泰迪熊teddy，看到這次土敘兩國強震新聞，很有感觸，心疼災民們的傷心無助，希望能給予幫助散播愛，也在第一時間響應參與這場愛心演唱會，teddy選唱一首《醫生》，說自己雖然不是醫生，但很想透過直播、透過歌聲做每個人心靈上的醫生，期待全世界的人可以互相照顧、互相扶持。

這場線上愛心演唱會將由DJ圓圓與17直播精通多國語言主播璇璇Alyse搭檔主持，圓圓憶及去年9／17發生規模6.4地震時，她正在高雄的飯店24樓主持活動，眼見飯店游泳池像掀起海浪，劇烈晃動讓她驚呆跌坐在地，怕到不斷尖叫腦中一片空白，不知自己該往上跑、還是往下逃，這次土耳其強震發生後她持續關注報導，因身邊有些土耳其人朋友，圓圓感受到他們憂心緊盯家鄉訊息的焦慮，一位土耳其朋友的家族很多人在這次震災中受傷讓他心情難過，有人則是被迫放下手邊工作趕回家鄉幫忙，圓圓說：希望大家都好好的，天佑土耳其，願天災人禍永遠不在。