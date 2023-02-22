2023台北文學季將於3月4日起跑，今年以「同城之人，文學與共」為題，3月到6月陸續舉辦春日市集、作家講座、文學特展、文學閱影展等活動，北市文化局表示，開幕由在紀州庵文學森林舉辦的春日市集打頭陣，並規畫8場講座、2場走讀等活動，讓民眾深入了解文學魅力。

紀州庵文學森林22日舉辦台北文學季起跑記者會，台北市長蔣萬安與作家蕭詒徽、曾偉林及廖玉蕙分別以華語、越南語及台語等接力朗讀，呈現多元共融的城市樣貌，蔣萬安則朗讀美學大師蔣勳的詩作〈願〉的節錄段落，盼藉詩作傳遞文學溫柔。

蔣萬安表示，過去因疫情人與人減少社交，這次透過文學季活動，讓大家倘佯文學意境，台北一直是台灣文學重鎮，紀州庵文學森林更是台北重要文學基地，開館12年舉辦上千場文學展演、推廣活動，這也將是文學季開幕式場地，邀大家來趟文學旅行。

台北文學季總策畫封德屏表示，這次主題是「同城之人，文學與共」，經過3年大疫肆虐，城市慢慢甦醒，這次以共讀、共寫、共生來貫穿文學核心，希望市民感受「共」字的溫暖跟力量，文學不是口號，文學可以穿越時空，帶來可親可伴的力量。

台北文學季3月4日率先由「開幕市集‧春日共遊」揭序幕，文化局表示，將在紀州庵文學森林邀請過手職人市集、獨立出版聯盟、獨立書店永樂座設攤，現場也會播放電影、音樂演唱，並有新住民朗讀，展現濃厚共遊趣味。

文化局也說，台北文學季安排8場系列講座，講師群包含廖玉蕙、林君陽、阮光民、林立青等15位，還有以「台北探索，文學之旅」主題，規畫2場走讀活動，探訪景美的作家蕭白故居、仙跡岩與世新大學；南港的胡適紀念館與中央研究院周圍，講座、走讀活動即日起可至官網報名參加，現場也將保留部分名額。

此外，台北市立圖書館攜手各分館，3月20日起為期一個月，辦理「青春共讀─市圖好書展」，精選書單給讀者參考，剝皮寮歷史街區則在4月15日至5月14日舉辦「讀書俱樂部──交一個文學朋友」特展，5月20日至23日也邀請馬來西亞作家黎紫書來台舉辦講座，將從馬華文學、長篇小說寫作、校園交流三大面向切入她的創作，一探馬來半島的風景。

壓軸的「台北文學‧閱影展」則於5月26日至6月8日在光點台北登場，閱影展策展人楊元鈴指出，今年以意志力為主題，讓大家透過日本導演大島渚驚世駭俗又衝破現實窠臼的影像創作，以及法國哲學家西蒙波娃的改編電影，看到文學跟電影如何共生，讓意志力展現在人的身上，盼大家最後壓軸來光點台北看電影。