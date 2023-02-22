英國航空事故調查局（Air Accidents Investigation Branch）近期調查一起飛行教官空中猝死的離奇意外，機長表示，作為副機師的教官在空中時出現頭向後仰、後續頭又靠在他肩膀的舉動，他當時以為教官在假睡、開玩笑，因此繼續飛，直到飛機降落時才驚覺教官不對勁，可惜已經回天乏術。

英國廣播公司（BBC）報導，英國航空事故調查局近期公布去（2022）年6月29日一名飛行教官在空中猝逝的意外調查報告，報告指出，一名機長當天預計從英格蘭西北部的布萊克浦機場（Blackpool Airport）駕駛派珀（Piper）PA-28-161小飛機進行一次飛行，但因風速問題，當天他必須找另一名機師陪同才能飛行，於是他找上了57歲的飛行教官擔任副駕駛，教官也同意陪同。

Pilot thought co-pilot who died in cockpit was joking about cardiac arrest, safety report reveals https://t.co/UrGxWb9PPv — BBC News (UK) (@BBCNews) February 21, 2023

後續兩人坐上飛機出發，機長回憶當他駕駛小飛機在地面滑行、準備起飛時，他與教官仍有正常交談，他告訴教官自己的飛行計畫，教官回應：「看起來不錯，你後面沒有任何東西。」這似乎是兩人的最後對話。

機長回憶，飛機起飛後不久，教官的頭向後仰，但以他對教官的了解，他當時以為教官是在裝睡，因此不以為意、繼續飛行，當機身轉彎時，教官整個人倒下，頭靠在機長的肩膀上，當時機長仍舊以為教官在開玩笑，因此繼續飛行。

最終飛機安全降落，不過當機長將飛機停回停機坪時，教官的頭仍靠在他肩膀上，而且沒有動靜，機長這時才驚覺不妙，緊急呼救機場消防員及醫護人員協助，可惜教官已回天乏術。

英國航空事故調查局最終總結飛行教官死於「心臟驟停」，指出飛行中出現心臟驟停事件相當「少見」。

事件中的教官飛行時數達8876小時，當天和他說過話的人都說他看起來很正常。