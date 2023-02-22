宏亞今天董事會通過每股擬派發現金股息1元，比起去年配息0.5元倍增。另外為了調整資本結構及提升股東權益報酬率，宏亞決定辦理現金減資，每股退還股東現金2元。等於股東每股共可領到3元。

宏亞此次減資比例兩成，減資後，公司股本將從目前10.83億元瘦身至8.66億元，體態更加苗條。

宏亞去年獲利暴衝主因為公司2021年底公告以4.63億元出售位在桃園八德的舊廠土地及建物，並於2022年第一季完成過戶入帳，處分利益高達3.96億元，每股獲利貢獻度3.65元。

惟在食品本業方面，宏亞去年遭遇成本大幅上漲，從油、蛋、麵粉、糖、奶油、可可等原料，到工資、包材通通漲，壓縮公司獲利空間；外加旗下喜餅品牌禮坊，因疫情婚禮停辦，業績大受影響。宏亞去年象徵本業的營業利益僅437萬元。

宏亞以生產銷售77乳加巧克力聞名，去年上半年遭遇強大成本壓力，本業一度陷入虧損，直到公司去年7月調漲部分產品售價，獲利才逐漸改善，從公司昨日公告的財報來看，宏亞去年第四季營業利益2,564萬元，較前年同期轉虧為盈，也比前一季成長1.1倍；單季稅後純益2,394萬元，季增率也有六成。顯示公司本業獲利已明顯改善。

宏亞2021年底投下1.7億元，併購烘焙代工廠可頌坊，效益浮現，除了產品線從巧克力、餅乾，拓展到麵包、蛋糕等發酵類產品，並成功打進全聯、以及知名連銷咖啡品牌的代工鏈。

宏亞董事長張云綺表示，宏亞過去主要做品牌，旗下擁有77乳加、新貴派、巧菲斯等知名零食品牌，併購可頌坊後，很多客戶發現宏亞現在也可以做代工，紛紛找上門，對於宏亞的營運拓展很有幫助，目前可頌坊一年可貢獻宏亞營收約2億元。

因應業務需要及提高管理效率，宏亞今天董事會也通過搬遷辦公處所，從原本總部位在新店寶興路，3月6日起將遷址至新店北新路，授權董事長全權處理公司變更登記事宜。