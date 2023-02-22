內政部長林右昌22日到台中龍井視察「台中市龍井區中科園區西南向聯外道路」工程進度。（馮惠宜攝）

跨越台灣大道、中科西南聯外道 6月完工通車

攸關沙鹿、清水地區跨越台灣大道往返中科園區「台中市龍井區中科園區西南向聯外道路」即將完工通車；內政部長林右昌今（22日）特別到龍井視察該工程，他強調工程進度達99％，預計6月正式通車，預計可縮短用路人10到15分鐘路程。

內政部長林右昌22日在營建署長吳欣修、立委林靜儀以及台中市議員張家銨陪同下到台中市龍井區視察中科西南向聯外道路的工程進度。林右昌表示，該工程進度已來到99％，預定今年6月完工，正式開放通車後，將可紓緩改善中科台中園區、台灣大道等鄰近區域的車潮，滿足台中市西屯、龍井、沙鹿與清水等區的交通需求。

內政部營署處長何志浩指出，中科西南向聯外道路是生活圈道路建設計畫，該工程總經費為18.5億元，中央補助用地工程經費共7.8億，此聯外道路全長2074公尺、路寬40公尺，採取不落墩方式的鋼型橋樑跨越台灣大道，完工通車後將縮短銜接國道1號、3號與台74線等重要道路約10分鐘的通行時間。

林右昌表示，台中科學工業園區成立迄今，引進了光電、精密機械及半導體等產業，帶動周遭經濟繁榮與人口成長，但同時也帶來在地交通尖峰塞車等問題，為解決改善中科與台灣大道周邊交通，興建此聯外道路，未來聯外道通車後，對解決沙鹿、清水周邊地區的交通有很大的幫助，這是地方上共同的期待，也是中科上班族等了很久的建設和工程。