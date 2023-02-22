2023年式Honda FORZA350 黃牌大羊來了

為了滿足重機車主需求，Honda Taiwan發表全新2023年式FORZA350，承襲自FORZA車系旗艦車款FORZA750的外觀特色，全新設計的整流罩，以及更加銳利的頭燈造型，賦予FORZA350更加優雅且精緻的形象。

FORZA350風格煥然一新的同時，各項實用的機能依舊不容忽視，包括電動無段式可調風鏡、龐大的置物空間、Honda Smart Key等配備。此外，更配備Honda智慧型手機語音控制系統（HSVCS）。配置330c.c eSP+ SOHC四氣門單汽缸引擎，提供29hp最大馬力和3.26kgm最大扭力，兼具日常使用的方便性及運動化的性能表現，2023年式 FORZA350依舊是黃牌Scooter級距市場中，最受矚目的車款。

2023年式FORZA350於即日起開始預接訂單，正式售價為27萬8000元，共有珍珠燻灰、消光槍黑等兩車色可供選擇，預計於第一季到港並陸續交車。