「寸步難行，政府搶錢！」，台東縣警察局在台東市6處重要路啟動科技執法，半年內共取締1萬5926件，罰鍰破千萬元，苦吞罰單的民眾抱怨連連，認為宣導不足，交通隊表示，駕駛人只要遵守交通規則，就不會被開罰，希望市民都能建立良好駕駛習慣。

台東縣警局去年9月開始，陸續在市區設置6處科技執法，取締件數高達1萬5926件，其中，闖紅燈（含紅燈右轉）及未依規定轉彎都各有5000多件，違規停車也有2000多件，半年來取締1萬5926件，罰鍰600至2400元不等，公庫進帳破千萬元。

「10幾年來都這樣騎車，你教我到底要怎麼騎？」，阿伯拿著罰單到交通隊，「氣噗噗」地表達不滿，「我收到兩張、我收到4張」近日成了台東市民共同話題，民眾抱怨四起，有人批「政府搶錢」，也有人說「道路路幅小，設計不良還增加科技執法，讓人寸步難行」。

科技執法太嚴苛，老百姓荷包失血，民意代表頻頻接獲民眾陳情，議長吳秀華說，有民眾1個月內苦吞4、5張罰單，紛紛反映宣導不夠、密度太高、標線不清，相關單位應盤整配套措施後再行執法；縣議員黃治維認為，科技執法可取代警力不足的困境，但是長期以來民眾對交通法規不熟悉，應採彈性或循序漸進的教育及宣導。

交通隊表示，去年台東縣路口交通事故，光是人口較密集的台東市及卑南鄉就發生1933件，平均1天5.3件，相當頻繁，實施科技執法後，交通事故明顯減少，呼籲駕駛人只要遵守交通規則，就不會被開罰，希望市民都能建立良好的駕駛習慣。