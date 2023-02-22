澳洲統計局周三公布去年第四季薪資價格指數（wage price index,WPI）較第三季上揚0.8%，但低於市場預估的季增1.0%。

第四季薪資年增3.3%，較第三季修正後的年增3.2%略為加速，並創下10年來最大增幅，但低於市場預期的年增3.5%。這可能讓央行決策官員鬆一口氣，他們擔心通膨高漲可能導致不利於經濟的「價格/工資螺旋」（Wage-price spiral）現象。

市場原本預期澳洲的薪資通膨會比預期更為強勁，在出乎意料的結果出爐後，澳元急跌至0.6847美元。

澳洲央行理事會在2月會議決定升息25個基點，使其現金利率達到3.35%，再創10年新高。自去年啟動升息以來，該央行已將基準利率大幅調升325個基點，成為該國近代史上最激進的緊縮政策。但截至去年底，澳洲通膨仍然高達7.8%，創下20年高點。

根據該央行周二發布的2月會議紀要，由於通膨意外頑強，澳洲央行在2月會議上只討論了「升息50個基點或25個基點」，完全排除了暫停緊縮的想法，與去年12月亦將「維持利率不變」納入考量相比，顯示該央行的立場出現顯著的變化。

該央行並表示，決策理事會成員一致認為，未來幾個月可能需要進一步提高利率。

由於澳洲央行的政策立場再度轉向鷹派，市場預期其基準利率最高可能升至4.35%，但薪資通膨報告發布後，對最終利率的預測回落至4.1%。