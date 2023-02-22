企業個資外洩事件頻傳，傳出微風集團內部資料遭駭。微風回應，近日收到匿名網路勒索信件，已於第一時間啟動損害機制，目前內部資安團隊已完成軟體以及作業系統安全性更新。

微風並指出，經清查確認，外流個資與公司資料庫有落差，因此駭客未必是從微風駭入；微風也提醒會員定期修改密碼，以保障個資安全，避免遭不當利用。

媒體今天報導，微風日前發出公告，表示因系統更新作業，會員點數活動全數暫停，但隨後就有民眾收到簡訊通知，要求會員因應系統升級修改密碼，當天也出現微風部分網站無法存取的現象。

報導並指出，在駭客論壇BreachForums，有人發文聲稱竊得微風百貨的內部資料，內容包含所有的業務資料、公司及供應商的資料、90萬用戶個資、發票、訂單、付款資料，以及30個專案的原始碼，檔案大小超過150GB，駭客更強調個資含有會員的帳號及密碼。

對此，微風表示，近日收到匿名網路勒索信件，第一時間立即啟動損害機制，目前內部資安團隊已完成軟體以及作業系統安全性更新，同時提高資安防護層，微風也呼籲共同打擊此類不法行為，並會全力配合警方偵辦調查。

微風提醒民眾，他人個資不可轉傳散布，避免觸法涉及刑責。