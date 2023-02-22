中科院騰雲無人機今（22日）上午11時許在空軍花蓮基地進行飛行降落時，突然發生衝出跑道到草坪區的狀況，造成機身毀損。（花蓮航迷提供）

中科院騰雲無人機今（22日）上午11時許在空軍花蓮基地進行飛行降落時，突然發生衝出跑道到草坪區的狀況，造成機身毀損。（花蓮航迷提供）

中科院騰雲無人機今（22日）上午11時許在空軍花蓮基地進行飛行降落時，突然發生衝出跑道到草坪區的狀況，造成機身毀損。（花蓮航迷提供）

中科院騰雲無人機今（22日）上午11時許在空軍花蓮基地進行飛行降落時，突然發生衝出跑道到草坪區的狀況，造成機身毀損。（花蓮航迷提供）

中科院騰雲無人機今（22日）上午11時許在空軍花蓮基地進行飛行降落時，突然發生衝出跑道到草坪區的狀況，造成機身毀損。（花蓮航迷提供）

中科院騰雲無人機今（22日）上午11時許在空軍花蓮基地進行飛行降落時，突然發生衝出跑道到草坪區的狀況，造成機身毀損，後來經由大型吊車吊離，還有拖板車運送，有航迷意外拍下畫面，目前已返回佳山基地，原因將由中科院進調查中。

中科院回應，騰雲無人機於花蓮基地進行飛行測試，滑行起飛過程中因機件顯示異常，依標準程序放棄起飛，於煞車減速中無人機滑出跑道；經初步檢視無人機主起落架及螺旋槳損傷，目前已拖離跑道返廠檢修，執行機體軟硬體組件檢查作業，以利後續飛行測試。