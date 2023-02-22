葡萄王（1707）受惠新通路、新品加入、葡眾明星商品持續熱銷，帶動去年營收衝破百億大關，稅後淨利21.7億元，年增11.4％，EPS以9.84元交出歷史次高佳績；董事會決議擬配發每股6.9元現金股利，創下集團最高股息紀錄，配息率70％。

營運表現耀眼的葡萄王，去年合併營收103.9億元，年增6.05％，稅後淨利21.7億元，毛利率81.6％，營業淨利25.52億元，年成長10.4％，每股盈餘達9.84元，是近5年來最高表現。

葡萄王表示，受中國疫情封控管制期間衝雖上海葡萄王業績雖不如預期，但在台灣事業體成長強勁護航下，整體營運逆勢交出佳績。

其中，母公司自有品牌大型量販新通路及新品加入，推升業績持績成長；海內外代工受惠免疫力素材商品市場擴大，益生菌需求增加成長強勁。

子公司葡眾各項明星商品維持成長續航力，新加入會員人數也隨著疫情趨緩重見曙光。

積極展現研發實力的葡萄王，已前進歐、美、亞洲及非洲等11國，參與各種發明獎比賽，累計勇奪29金2銀2銅9特別獎，其中益生菌、蟬花、樟芝、桑黃、羊肚菌及虎乳靈芝菌絲體等專利技術更是囊括海內外大獎。

展望2023年，開春首月在工作天數較去年同期減少條件下，營收仍有優於預期表現。葡萄王表示，2月工作天較年同期回升，加上中國去年底陸續解封，上海葡萄王營運已穩定復甦，整體第一季營收勢必重啟成長軌跡。

看準後疫情時代，民眾自主健康意識風氣興起，保健食品需求有機會大幅提升，葡萄王將延續多元化與多角化經營策略，持續產品、原料的創新研發，滿足代工客戶需求，今年營運有信心維持高檔水準。